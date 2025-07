Rubio revoca i visti ai giudici della Corte suprema brasiliana

agenzia

'Loro censura viola i diritti e colpisce anche gli statunitensi'

BRASILIA, 18 LUG – Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha annunciato sul suo account ufficiale di X di aver disposto la revoca dei visti statunitensi del giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes, dei suoi familiari e dei suoi “alleati nel tribunale”, ovvero almeno 8 su 11 stando alle votazioni degli ultimi mesi del massimo organo giuridico del Paese sudamericano che hanno portato alla decisione odierna. Rubio ha precisato che il provvedimento ha “effetto immediato”. “Il presidente degli Stati Uniti ha chiarito che la sua amministrazione riterrà responsabili i cittadini stranieri responsabili della censura di espressioni protette negli Stati Uniti”, ha scritto poco fa su X Rubio, aggiungendo che “la caccia alle streghe politica del giudice della Corte suprema federale brasiliana Alexandre de Moraes contro Jair Bolsonaro ha creato un complesso di persecuzione e censura così ampio che non solo viola i diritti fondamentali dei brasiliani, ma si estende anche oltre i confini brasiliani, prendendo di mira anche gli statunitensi”. “Ho pertanto disposto la revoca immediata del visto per Moraes e i suoi alleati in tribunale, nonché per i loro familiari più stretti”, ha precisato il segretario di Stato Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA