Rubio ringrazia bin Salman ‘per il ruolo nella pace in Ucraina’

agenzia

Segretario e il principe parlano anche di 'Gaza, Siria e Yemen'

WASHINGTON, 11 MAR – Marco Rubio ha ringraziato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman “per aver ospitato ancora una volta gli Stati Uniti nei colloqui per aiutare a risolvere la guerra in Ucraina e garantire una pace duratura”. Lo riferisce il dipartimento di Stato nel comunicato sul loro incontro. Il segretario di Stato americano e bin Salman hanno avuto un colloquio di oltre due ore prima dell’inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Ucraina che inizieranno oggi. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz ha partecipato all’incontro. In agenda anche “la situazione nello Yemen e i terroristi Houthi che minacciano il commercio globale, gli interessi americani, i cittadini e le infrastrutture saudite”. “Il Segretario ha parlato anche della Siria e dei modi per promuovere un governo stabile, libero dal terrorismo” oltre che della ricostruzione a Gaza che “non deve includere alcun ruolo per Hamas”.

