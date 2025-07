Rubio, sanzioni Usa contro relatrice Onu Francesca Albanese

agenzia

'Sforzi vergognosi per fare pressione sulla Cpi'

NEW YORK, 09 LUG – Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi a Ginevra. Lo ha annunciato il segretario di stato Marco Rubio, criticando gli “illegittimi e vergognosi sforzi di Albanese per fare pressione sulla Corte Penale Internazionale affinché agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA