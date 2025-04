Rubio vola a Bruxelles dal 2 al 4 aprile

agenzia

Parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato

NEW YORK, 31 MAR – Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Bruxelles dal 2 al 4 aprile e parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Lo comunica il Dipartimento di stato. Nella capitale belga il segretario di Stato Usa parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri della Nato, riferisce il dipartimento di Stato americano, “per discutere le priorità di sicurezza per l’Alleanza, tra cui l’aumento degli investimenti di difesa alleati e la garanzia di una pace duratura in Ucraina”. Rubio “discuterà anche della minaccia comune della Cina per le alleanze euro-atlantica e indo-pacifica in una sessione Nato con i rappresentanti dei partner indo-pacifici”. Infine, il capo della diplomazia Usa discuterà i piani per il vertice dell’Aja di quest’estate.

