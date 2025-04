agenzia

Dal 16 al 18 aprile

NEW YORK, 16 APR – Il segretario di stato Marco Rubio e l’inviato di Trump Steve Witkoff saranno a Parigi dal 16 al 18 aprile per parlare di Ucraina con gli europei. E’ quanto si legge in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA