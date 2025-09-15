Rubio,Hamas incoraggiato da riconoscimento Stato Palestina

agenzia

'Lo rendono più audace'

TEL AVIV, 15 SET – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato in conferenza stampa che “Hamas è stato incoraggiato dalle iniziative di Francia, Regno Unito e altri Paesi volte a riconoscere uno Stato palestinese”. “Sono in gran parte simboliche, non hanno davvero alcun impatto nel farci avvicinare a uno Stato palestinese. L’unico effetto reale che producono è quello di rendere Hamas più audace”, ha detto.

