Rubio,sostegno incrollabile a Israele per obiettivi a Gaza

'Barbarie di Hamas, popolo Striscia merita futuro migliore'

TEL AVIV, 15 SET – Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, parlando a Gerusalemme, ha promesso che Washington fornirà “un sostegno incrollabile” a Israele per raggiungere i suoi obiettivi a Gaza. “Il popolo di Gaza merita un futuro migliore, ma quel futuro migliore non può iniziare finché Hamas non sarà eliminato. La barbarie di Hamas è senza precedenti”, ha detto Rubio ai giornalisti accanto a Netanyahu.

