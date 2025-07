Russia, aereo con 49 passeggeri scompare dai radar: la fusoliera ritrovata in fiamme

Il caso

L'impatto a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, nell'estremo Oriente russo. A bordo del bimotore Antonov anche 2 bambini

Un aereo passeggeri An-24 con a bordo 46 persone ha perso le comunicazioni nella regione russadell’Amur, ha riferito il servizio di emergenza alla TASS. «Un An-24 operato da Angara Airlines non è riuscito a mettersi in contatto con un punto di controllo designato a pochi chilometri dall’aeroporto di Tynda», ha detto una fonte. L’aereo trasporta 49 passeggeri, tra cui due bambini, e sei membri dell’equipaggio. La fusoliera dell’aereo Antonov scomparso nell’Estremo Oriente russo è stata poi trovata in fiamme dai soccorritori, come comunicato dal ministero per le Emergenze, citato dall’agenzia Tass. L’agenzia Interfax precisa che il luogo dell’impatto è stato localizzato a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, dove il bimotore turboelica con 49 persone a bordo stava cercando di atterrare.

