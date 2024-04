Russia, annullata l’annuale parata per il Giorno della vittoria

agenzia

Organizzatori del Reggimento immortale: 'Minacce alla sicurezza'

ROMA, 24 APR – Mosca e altre città russe hanno annullato l’annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio, per ragioni di sicurezza. Lo ha annunciato la copresidente del comitato organizzativo del movimento del Reggimento immortale, Elena Tsunayeva. “A causa delle minacce esistenti alla pubblica sicurezza, il quartier generale ha deciso di annullare la marcia del Reggimento immortale del 2024”, ha spiegato la Tsunayeva aggiungendo che quest’anno i festeggiamenti assumeranno la forma di altri eventi. La Giornata della vittoria viene celebrata ogni anno in Russia in memoria della capitolazione della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale.

