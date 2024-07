agenzia

Da scontare in una colonia penale di massima sicurezza

ROMA, 19 LUG – Il giornalista americano del Wsj Evan Gershkovich è stato condannato a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza in Russia. Lo rende noto la Corte citata da Interfax.

