Russia, giallo sul fallito lancio del missile balistico intercontinentale RS-24

la guerra

Servizi segreti ucraini: «Qualcosa è andato storto»

Il previsto lancio «di addestramento e combattimento» da parte della Russia del missile balistico intercontinentale RS-24 Yars la notte scorsa non è avvenuto: lo riporta sul suo portale web la società ucraina di consulenza militare Defense Express.Il lancio sarebbe dovuto avvenire, secondo l’intelligence militare di Kiev (Gur), dalla regione di Sverdlovsk, vicino all’insediamento di Svobodny, ovvero dove ha sede il 433° reggimento della 42a divisione della 31a armata delle forze missilistiche strategiche russe. Tuttavia, «qualcosa è andato storto», scrive la società, aggiungendo che «il motivo… resta un mistero».Già nel 2023, ricorda Defense Express, la Russia non riuscì per due volte consecutive a lanciare correttamente l’RS-24 Yars, che deviò dalla sua rotta prevista. A fine settembre 2024, inoltre, un missile balistico intercontinentale pesante RS-28 Sarmat esplose al momento del lancio nel cosmodromo di Plesetsk.Secondo il Gur, il missile che Mosca intendeva lanciare la notte scorsa – poche ore prima della prevista telefonata tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump – avrebbe dovuto essere equipaggiato con una testata «da addestramento» e sarebbe servito per intimidire l’Ucraina, nonché gli Stati membri della Ue e della Nato.

