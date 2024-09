Russia: media, reporter in carcere annuncia sciopero della fame

agenzia

Ponomarenko condannata a 6 anni per denuncia guerra in Ucraina

MOSCA, 17 SET – La giornalista di RusNews Maria Ponomarenko, condannata a sei anni di reclusione per essersi schierata contro l’invasione dell’Ucraina e aver denunciato la strage del teatro di Mariupol, ha annunciato uno sciopero della fame: lo scrivono le testate Meduza e Radio Liberty citando a loro volta RusNews. Secondo Meduza, contro Ponomarenko è stata aperta anche un’inchiesta in cui la si accusa di aver provocato “danni” a una guardia, imputazione che lei respinge, e nel tribunale dell’Altai la reporter ha annunciato che sarà in sciopero della fame finché il procuratore incaricato del suo caso non si presenterà in aula. Ponomarenko afferma inoltre che siano state falsificate le sue firme ai protocolli per sette presunte violazioni per la quale è stata posta in cella di punizione: uno strumento spesso usato dalle autorità russe per colpire gli oppositori dietro le sbarre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA