Rutte, ‘appoggiamo Trump sulla pace, sforzi non facili’

Segretario della Nato incontra a Odessa leader ucraino Zelensky

(ANSA-AFP) – ODESSA, 15 APR – Mark Rutte, nel corso della sua visita a sorpresa a Odessa, ha dichiarato che gli sforzi di Donald Trump per un cessate il fuoco e una pace duratura in Ucraina “non sono facili”, bollando poi come “oltraggiosa” la “terribile scia” di attacchi della Russia contro i civili ucraini. Rutte ha dichiarato a proposito dei colloqui guidati dagli Stati Uniti: “Queste discussioni non sono facili, soprattutto sulla scia di questa orribile violenza. Ma tutti noi sosteniamo la spinta del presidente Trump verso la pace”. (ANSA-AFP).

