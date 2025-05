Rutte, ‘cauto ottimismo su una svolta, tocca alla Mosca’

agenzia

'Serve collaborazione da parte della Russia'

BRUXELLES, 15 MAG – “Dobbiamo vedere cosa accade nei prossimi giorni: sono ancora cautamente ottimista sul fatto che, se anche i russi sono disposti a collaborare e non solo gli ucraini che lo stanno facendo, ci possa essere una svolta nelle prossime ore” per la pace in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, all’arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza ad Antalya. “La palla ora è nel campo della Russia”, ha ribadito Rutte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA