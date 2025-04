Rutte, il disimpegno Usa dall’Europa sarà coordinato

agenzia

Il segretario generale della Nato, 'non avverrà all'improvviso'

BRUXELLES, 03 APR – Gli Usa hanno indicato agli alleati europei “da almeno 15 anni” che hanno intenzione di concentrarsi di più sull’Indo-Pacifico e dunque il possibile disimpegno delle truppe americane non deve essere visto come “nulla di nuovo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte alla ministeriale Esteri, precisando che non ci sono indicazioni che questo avverrà “all’improvviso”. “Lo faremo in modo coordinato”, ha precisato.

