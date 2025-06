Rutte, ‘Kiev nella Nato?Irrilevante sia nel testo all’Aja’

agenzia

'Impegno su percorso irreversibile resta, anche se non citato'

BRUXELLES, 09 GIU – L’impegno sul “percorso irreversibile dell’Ucraina verso l’ingresso nella Nato è confermato e continuerà ad esserlo anche dopo il vertice dell’Aja”, l’eventuale “presenza o meno nelle conclusioni finali non è rilevante”. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, alla Chatham House a Londra. “Il mio obiettivo è che il vertice abbia conclusioni concise: non è necessario ripetere ogni frase o impegno già espressi, perché restino validi”, ha aggiunto Rutte, sottolineando che il summit sarà incentrato su “spesa e produzione” militare. Kiev “sarà menzionata nel comunicato, ma non aspettatevi che ogni paragrafo ripeta quanto già affermato”, ha aggiunto.

