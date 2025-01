agenzia

Lo afferma il segretario generale Nato arrivando a Ramstein

BRUXELLES, 09 GEN – “Siamo qui oggi per essere sicuri che l’Ucraina abbia ciò che le serve in termini di equipaggiamento e addestramento per prolungare la battaglia e prevalere”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla base di Ramstein.

