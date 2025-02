Rutte, ‘spesa Nato per la difesa deve salire oltre il 3%’

agenzia

'Mi aspetto che più alleati superino il 2% quest'anno'

BRUXELLES, 12 FEB – L’obiettivo di spesa per la difesa della Nato deve essere “sopra il 3%”. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, tornando a invitare gli alleati a fare “molto di più”. “Nel 2024 gli alleati Nato in Europa e Canada hanno investito 485 miliardi di dollari nella difesa, un aumento di quasi il 20% rispetto al 2023, con ben due terzi degli Alleati che spendono almeno il 2% del loro Pil in difesa. Mi aspetto che ancora più alleati raggiungano e in molti casi superino l’obiettivo nel 2025. Dobbiamo fare molto di più”, ha sottolineato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA