Rutte, ‘sui tempi per obiettivi Nato decideranno i leader’

agenzia

'Ma sostegno degli alleati a rafforzare impegno difesa è forte'

BRUXELLES, 05 GIU – “Abbiamo concordato obiettivi di capacità, validi per ogni Paese” e “non voglio entrare nei dettagli” del piano d’investimenti con il target di spesa per la difesa fissato al 5% che sarà presentato al vertice dell’Aja: “gli alleati discuteranno sui dettagli, ad esempio sulla data” entro la quale raggiungere gli obiettivi, “ma il sostegno degli alleati” a rafforzare l’impegno è “forte”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa dell’Alleanza. “Gli alleati capiscono che è necessario perché viviamo in un mondo diverso, con maggiori minacce”, ha evidenziato.

