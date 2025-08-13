Rutte, ‘uniti contro la guerra, la palla passa a Putin’

agenzia

'Ottima telefonata tra Trump, Zelensky e leader europei'

BRUXELLES, 13 AGO – “Ottima telefonata con Trump, Zelensky e i leader europei in vista dell’incontro del presidente Usa con Putin in Alaska. Siamo uniti nell’impegno per porre fine a questa terribile guerra contro l’Ucraina e per raggiungere una pace giusta e duratura. Apprezzo la leadership di Donald Trump e lo stretto coordinamento con gli alleati. Ora la palla passa a Putin”. Lo scrive sui social il segretario generale della Nato Mark Rutte.

