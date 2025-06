Rutte,’Nato deve aumentare del 400% la sua difesa aerea’

agenzia

'Vediamo in Ucraina come la Russia diffonde terrore dall'alto'

LONDRA, 09 GIU – La Nato deve “aumentare del 400%” la sua capacità di difesa aerea e missilistica in risposta alla minaccia russa. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Mark Rutte, come emerge da una nota diffusa prima del suo intervento di oggi pomeriggio alla Chatham House di Londra, evento previsto dopo l’incontro a Downing Street col premier britannico Keir Starmer. “Vediamo in Ucraina come la Russia diffonde il terrore dall’alto, quindi rafforzeremo lo scudo che protegge i nostri cieli”, ha aggiunto Rutte.

