Sa’ar, Consiglio di Sicurezza dell’Onu su ostaggi a Gaza (2)

agenzia

Al vaglio una risoluzione per l'accesso umanitario illimitato

ROMA, 04 AGO – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione speciale, martedì 5 agosto, per discutere dei 50 ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza, su richiesta del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, secondo quanto dichiarato dal suo ufficio citato da Times of Israel. I membri del Consiglio voteranno una risoluzione che chiede un cessate il fuoco e un accesso umanitario illimitato a Gaza. Sa’ar ha richiesto con forza la convocazione dell’incontro dopo la diffusione delle immagini di due ostaggi visibilmente emaciati. La riunione, tuttavia, non appare ancora nell’agenda online del Consiglio di sicurezza.

