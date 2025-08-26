Sa’ar in Usa, ‘Stato palestinese sarebbe suicidio per Israele’

agenzia

'I governi occidentali di sinistra stanno cercando di imporlo'

ROMA, 26 AGO – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, nella sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da quando ha assunto l’incarico lo scorso anno, accusa i governi occidentali “di sinistra” di cercare di “imporre” uno stato palestinese a Israele – un passo che, a suo dire, equivarrebbe a un “suicidio” per il Paese. “I governi di sinistra di vari Paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Canada e Australia, stanno cercando di imporre uno stato palestinese a Israele”, ha affermato Sa’ar durante un briefing alla Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane a New York, secondo quanto riportato da Times of Israel. “Israele non può permetterlo. Per noi sarebbe un atto suicida”, afferma, accusando le capitali occidentali di “cercare di creare slancio” attraverso i loro piani recentemente annunciati per riconoscere unilateralmente uno stato palestinese a settembre.

