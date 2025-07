Sa’ar, l’opportunità di liberare gli ostaggi non va persa

agenzia

'Ampia maggioranza governo e paese dice sì a piano'

ROMA, 02 LUG – Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha affermato che non bisogna perdere alcuna opportunità di liberare gli ostaggi detenuti a Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Israele ha accettato di finalizzare un cessate il fuoco di 60 giorni. “Un’ampia maggioranza all’interno del governo e della popolazione è favorevole al piano per liberare gli ostaggi. Se si presenta l’opportunità, non bisogna perderla!”, ha scritto Gideon Sa’ar su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA