‘Sagrada Familia completata nel 2026 in centenario morte Gaudì’

Presidente Giunta costruzione: Nel 2034 ultimata Facciata Gloria

MADRID, 25 MAR – I lavori per la Sagrada Famiglia, l’opera architettonica più iconica di Barcellona, procedono spediti e la Torre di Gesù, l’elemento centrale più alto, di 172,5 metri, sarà terminato per il 2025, anche se si inaugurerà nel 2026, in occasione del centenario della morte del visionario architetto progettista, Antoni Gaudì. E’ quanto ha annunciato il presidente delegato della Giunta responsabile dei lavori, Esteve Camps. Camps, ripreso dall’agenzia Europa Press, ha segnalato che anche la Cappella dell’Assunta e il Claustro saranno ultimati l’anno prossimo e, successivamente, “tutti gli sforzi saranno orientati per realizzare la Facciata della Gloria “, sebbene si prevede che “il completamento della parte strutturale verticale del monumento” – secondo il progetto originario di Gaudì – non sia ultimato prima del 2034. “Speriamo di poterla completare in dieci anni”, ha segnalato Camps, nel rivelare che è prevista la convocazione di un concorso internazionale per decidere gli artisti che realizzeranno questa parte della basilica, rivolta verso il lato mare, su Calle Maiorca. Nel progetto di Gaudì doveva spiegare la storia dell’umanità, da Adamo ed Eva al giudizio finale, su tre livelli – terreno, spirituale e celestiale – come ha ricordato il presidente della Giunta di costruzione. Rispetto alla scalinata della Facciata della Gloria, per la quale dovrebbero essere espropriati alcuni edifici circostanti, il presidente Esyeve Camps ha assicurato che “il patronato della Sagrada Familia non vi rinuncia” e negozierà con l’amministrazione di Barcellona tutto quanto sia necessario per realizzarla, dicendosi convinto di “poter arrivare ad accordi”. La scalinata culminerebbe “l’esecuzione alla lettera del progetto” dell’opera presentato da Antonio Gaudì nel 1915.

