Sale a quattro morti il bilancio dell’attacco russo a Kharkiv

Governatore, '16 le persone in ospedale, due sono gravi'

ROMA, 18 MAG – Un uomo di 33 anni è morto in ospedale in seguito all’ attacco aereo russo sferrato ieri su Kharkiv, portando il numero totale dei morti a quattro, stando alle autorità locali citate da Sky News. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha detto che 16 persone sono ancora in ospedale in seguito all’attacco, di cui due in condizioni gravi.

