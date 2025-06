agenzia

Lo riportano i media austriaci citando l'Ospedale Universitario

ROMA, 10 GIU – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria: è morto uno dei feriti che era stato ricoverato per le gravi lesioni riportate. Lo riferiscono i media austriaci citando fonti dell’Ospedale Universitario della città teatro della strage.

