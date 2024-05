Salgono a 165 i morti per le alluvioni nel sud del Brasile

agenzia

Sono 64 le persone ancora disperse

SAN PAOLO, 25 MAG – E’ salito a 165 il bilancio delle vittime delle inondazioni nel Rio Grande do Sul, in Brasile, secondo i dati aggiornati dalla Protezione civile. I feriti sono 806, mentre 64 persone risultano ancora disperse. I comuni colpiti dal disastro sono 469, con oltre 581mila sfollati. E nonostante il livello del fiume Guaíba sia sceso di 17 centimetri nelle ultime 12 ore, resta sopra i 4 metri, ben al di sopra del livello di piena di 3 metri. D’altra parte l’istituto di Ricerca idraulica dell’Università federale di Rio Grande do Sul indica il permanere degli allagamenti, con livelli ancora alti per i prossimi giorni.

