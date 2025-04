Salgono a 231 i morti nel crollo in discoteca a Santo Domingo

agenzia

221 persone sono morte sul posto ed altre 10 in ospedale

SANTO DOMINGO, 14 APR – Il numero delle vittime per il crollo del soffitto della discoteca Jet Set a Santo Domingo nelle prime ore di martedì scorso è salito a 231. Lo ha affermato oggi la ministra dell’Interno e della Polizia della Repubblica Dominicana, Faride Raful come riportato dai principali media del Paese caraibico. Del totale, 221 persone sono morte sul posto mentre altre dieci sono decedute dopo essere state trasferite in vari ospedali di Santo Domingo. Il tetto della discoteca Jet Set è crollato su centinaia di persone che assistevano a un concerto della star del merengue Rubby Perez, morto anch’egli nel peggior disastro della nazione caraibica in decenni. Tra le vittime anche lo chef 48enne catanese, Luca Massimo Iemolo, che lavorava al Sarah Restaurant. Ieri i familiari e gli amici delle vittime, alla presenza delle autorità del Paese guidate dal presidente Luis Abinader, hanno partecipato a una messa nel comune di Haina, a circa 30 chilometri da Santo Domingo, in loro ricordo.

