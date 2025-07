Salgono a 34 i morti del naufragio in Vietnam

agenzia

Tratte in salvo 11 persone

HANOI, 19 LUG – Continua a salire il bilancio delle vittime dell’imbarcazione turistica che trasportava famiglie nella baia di Ha Long, in Vietnam, che si è capovolta oggi pomeriggio durante una tempesta. Secondo quanto riportano i media statali i morti sono almeno 34. L’imbarcazione si è capovolta nella nota insenatura turistica situata nel golfo del Tonchino. In lingua vietnamita il termine “Hạ Long” significa “dove il drago scende in mare”. Dal 1994 è un patrimonio dell’umanità dell’Unesco. La maggior parte delle persone a bordo del battello erano famiglie in visita dalla capitale Hanoi, con più di 20 bambini tra i passeggeri. “Le guardie di frontiera hanno tratto in salvo 11 persone e recuperato 34 corpi”, ha aggiunto il VnExpress.

