Salgono a 98 i morti a Gaza dall’alba di oggi

Trentasette uccisi in attesa degli aiuti. A Gaza City 61 morti

ROMA, 13 AGO – Almeno 98 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba, inclusi almeno 37 richiedenti aiuti, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera. Tra i morti di oggi, 61 sono stati uccisi a Gaza City. L’ufficio stampa di Hamas ha intanto aggiornato a 235 il totale dei decessi per fame, inclusi 106 bambini, mentre la crisi umanitaria ha raggiunto quelli che ha definito “livelli catastrofici”. Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, tra le vittime ci sono 19 donne, 75 anziani e 35 uomini di età superiore ai 18 anni, mentre 40.000 neonati soffrono di malnutrizione.

