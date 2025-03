Sanchez, ‘grazie Trudeau per aver sostenuto agenda progressista’

agenzia

Premier spagnolo all'omologo canadese uscente in messaggio su X

MADRID, 14 MAR – “Voglio ringraziare il mio buon collega Justin Trudeau per i suoi molti anni di servizio pubblico come Primo Ministro del Canada”. Con questo messaggio postato oggi su X, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato l’omologo canadese, che lascia la guida del governo dopo il giuramento ad Ottawa del suo successore, Mark Carney. Trudeau “ha difeso molte questioni importanti dell’agenda progressista ed è sempre stato un buon amico dell’Europa e della Spagna”, ha ricordato Sanchez nel messaggio, che sia chiude con l’augurio di “buona fortuna per il prossimo capitolo!”.

