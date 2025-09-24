Sanchez,’una nave dalla Spagna per proteggere la Flotilla’

agenzia

Il premier l'ha annunciato in conferenza stampa a New York

MADRID, 24 SET – Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “domani stesso una nave salperà da Cartagena”, al sud della Spagna “con l’obiettivo di proteggere” la Global Sumud Flotilla, che si dirige a Gaza con aiuti umanitari, dopo gli attacchi denunciati dagli attivisti. L’annuncio è stato fatto da Sanchez nella conferenza stampa a New York, prima di assistere all’assemblea generale dell’Onu sul conflitto di Israele a Gaza. Il premier, ripreso dall’emittente Tve, ha spiegato che si tratta della nave di azione marittima ‘Furor’ un guardacoste d’altura che salperà per “portare aiuto alla Flotilla in caso sia necessario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA