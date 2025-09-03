Santo Domingo dichiara terrorista il cartello de Los Soles

agenzia

Ordinate misure di sicurezza contro il gruppo armato venezuelano

SANTO DOMINGO, 02 SET – Il governo della Repubblica Dominicana ha designato come organizzazione terroristica il gruppo armato venezuelano cartello de Los Soles, ordinando agli organismi di intelligence e sicurezza dello Stato caraibico di adottare misure per prevenirne eventuali incursioni sul territorio nazionale o contro interessi dominicani all’estero. La decisione, contenuta nel decreto 500-25 firmato oggi dal presidente Luis Abinader e diffuso sui social media, si fonda sulla Costituzione locale che impone come priorità la lotta alle attività criminali transnazionali che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica Dominicana e della regione dei Caraibi. Il ministero degli Esteri è stato incaricato di notificare il provvedimento agli organismi internazionali competenti e ai partner strategici, nonché di coordinare con istanze multilaterali le azioni necessarie per l’adozione di sanzioni e misure di cooperazione contro il cartello de Los Soles. La Repubblica Dominicana è il quinto Paese americano a dichiarare terrorista il gruppo armato venezuelano dopo Stati Uniti, Argentina, Paraguay ed Ecuador.

