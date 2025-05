Sanzionate dagli Usa le due principali gang di Haiti

agenzia

Vin Ansanm e Gran Grif designate 'organizzazioni terroristiche'

WASHINGTON, 02 MAG – Il Dipartimento di Stato Usa ha annunciato oggi la designazione di due delle principali gang criminali che operano ad Haiti, Viv Ansanm e Gran Grif, come Organizzazioni terroristiche straniere (Fto). Lo riferisce una nota di Washington in cui si precisa che “le designazioni terroristiche colpiscono entità e individui negando loro l’accesso al sistema finanziario statunitense e alle risorse di cui hanno bisogno per compiere attacchi”. Viv Ansanm è una coalizione di gang nata a settembre del 2023 dall’alleanza tra le due principali fazioni operanti a Port-au-Prince – G-9 e G-Pép – e comandata dall’ex ufficiale di polizia Jimmy Cherizier, anche conosciuto come ‘Barbacue’. E’ accusata di aver lanciato attacchi coordinati contro infrastrutture critiche ad Haiti, tra cui prigioni, edifici governativi e l’aeroporto principale di Port-au-Prince, nell’ambito di una campagna che, tra le altre cose, ha costretto alle dimissioni l’ex Primo Ministro haitiano Ariel Henry. Gran Grif è invece la principale gang che opera nel dipartimento di Artibonite, una regione che ospita gran parte delle risaie del Paese, ed è considerata responsabile dell’80% delle morti civili segnalate nell’area e di diversi attacchi alla Polizia nazionale haitiana e alla missione Missione Multinazionale di Supporto alla Sicurezza (Mss) autorizzata dalle Nazioni Unite. Secondo dati Onu oltre 1.600 persone, la maggior parte delle quali appartenenti alle gang, sono state uccise ad Haiti nei primi tre mesi del 2025.

