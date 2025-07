Sarah, il racconto del suo compleanno a Gaza: «Macchiato di sangue, bombardamenti e fame»

La testimonianza

Ferita nelle scorse settimane, l'attivista digitale - su cui sono stati espressi dubbi relativi all'autenticità - scrive in italiano raccontando le sue giornate dall'interno della Striscia

«Oggi è il mio compleanno. Un compleanno macchiato di sangue e bombardamenti! Un compleanno senza padre, madre o famiglia! Un compleanno mentre ho fame! Un compleanno mentre sono senza casa! Un compleanno mentre sono stato ferito dai bombardamenti israeliani! Un compleanno mentre non mangio pane da giorni!». Da Gaza, precisamente da Khan Yunis «nella zona di Al-Mawasi, che Israele sostiene essere un’area umanitaria» ci scrive Sarah, una ragazza palestinese, che questa mattina ha pubblicato il messaggio sul suo compleanno in italiano sui social.

Disclaimer: i dubbi sul profilo “fake”

Chi scrive dal profilo di Sarah è una persona reale e non una AI o un chatbot, secondo le verifiche svolte da chi scrive, ma legittimi dubbi sulla sua reale identità e provenienza reale sono stati espressi nelle scorse settimane da vari attivisti siciliani. Alcune delle immagini che seguono sono tratte da vari profili social e pubblicate in date diverse da quelle di riferimento.

La fame e i costi insostenibili del cibo

Da mesi il profilo di Sarah è attivissimo sui social per comunicare con conoscenti e amici italiani quanto sta vivendo. Sul suo profilo Facebook ha ad esempio aggiornato i follower delle sue condizioni dopo il ferimento avvenuto a inizio luglio in un bombardamento israeliano. Queste ultime settimane le ha passati a Gaza City, precisamente all’ospedale Al-Shifa, il maggiore della Striscia, ma la difficoltà maggiore è stata la fame. «Questi i prezzi del cibo a Gaza: un chilo di agnello 100 dollari, 70 un chilo di zucchero, 35 uno di farina, i pomodori 15. Ho comprato tre cetriolo per 20 dollari. Sono questi gli unici prodotti disponibili prodotti qui Gaza, ad eccezione dello zucchero», si legge tra i suoi messaggi dei giorni scorsi. Tra le foto quella di una pagnotta ammuffita e di due polpette preparate «senza farina».

Bombardamenti e ordigni inesplosi tra le macerie

Oggi nella Striscia è stato annunciato dall’esercito israeliano una giornata di “pausa tattica”, di fatto una breve tregua che dovrebbe continuare fino a questa sera e poi ripetersi, almeno nelle aree non occupate. Ma i bombardamenti sono stati intensi fino a poche ore fa: «Non ho dormito la notte scorsa a causa dell’intensità dei bombardamenti israeliani», scrive, mentre mostra le immagini della devastazione di quella che un tempo era «la città più bella del mondo». Tra le immagini c’è persino quella di una bomba tra le macerie e con una gallina vicina, «un barile di esplosivo da 5 tonnellate è stato sganciato da Israele su un quartiere residenziale nel centro di Gaza. Fortunatamente, non è esploso». L’immagine era stata postata dal profilo X “Quds News Network” lo scorso 19 luglio.

Messaggio per “Freedom Flotilla” e «amore per gli italiani»

Nei giorni scorsi ha anche scritto un messaggio rivolto alla Freedom Flotilla, la cui nave Handala è stata fermata dall’esercito israeliano ieri proprio al largo di Gaza con a bordo anche l’attivista siciliano Antonio Mazzeo: «Abbiamo appreso che una nave proveniente dall’Italia è diretta a Gaza. Se qualcuno potesse parlare con le persone responsabili di questo grande e onorevole viaggio e dire loro che Gaza ha bisogno di una macchina per la risonanza magnetica perché quelle vecchie sono state distrutte da Israele, forse un’organizzazione benefica potrebbe attaccare la macchina alla nave. Da Gaza inviamo il nostro amore e rispetto al popolo italiano».

Un appello e una richiesta di donazione