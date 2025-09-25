Sarkozy condannato a 5 anni di carcere

agenzia

Con ordine di carcerazione 'differito'

PARIGI, 25 SET – L’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere nell’ambito della vicenda del finanziamento libico della sua campagna elettorale. La presidente del tribunale ha emesso anche “un ordine di carcerazione”, una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica, ma che sarà “differito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA