Sarkozy condannato a 5 anni finirà in cella: è accusato di avere preso soldi dalla Libia

Il caso

Per la prima volta è stato emesso un ordine di carcerazione per un ex presidente della Francia

Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, è stato condannato oggi a cinque anni di carcere per associazione per delinquere, nell’ambito dell’inchiesta sul finanziamento illecito della sua campagna elettorale da parte della Libia. Si tratta di una sentenza storica: per la prima volta nella storia della Repubblica francese, a un suo ex capo di Stato è stato emesso un ordine di carcerazione, sebbene differito nel tempo.

La presidente del tribunale ha infatti disposto il cosiddetto «mandat de dépôt», ossia la carcerazione, che però non scatterà immediatamente. L’arresto sarà eseguito nei prossimi giorni, quando Sarkozy sarà convocato dalla Procura finanziaria per la notifica formale dell’ordine di carcerazione. In aula si è vissuto un momento di grande emozione davanti a questa decisione, che conferma la severità delle accuse e la gravità dei reati contestati. Oltre alla pena detentiva, l’ex presidente è stato condannato a una multa di 100.000 euro.

Secondo gli esperti giudiziari, Sarkozy sarà destinato probabilmente al carcere della «Santé» di Parigi, in particolare al «braccio dei vulnerabili», una sezione riservata ai cosiddetti «vip» condannati, tra cui molti ex politici. Questa decisione cerca di garantire particolari condizioni di detenzione più protette per persone considerate ad alto profilo.

Nel dicembre dello scorso anno, Sarkozy era già stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a tre anni di carcere per un altro procedimento relativo alle intercettazioni telefoniche, con una pena che prevedeva anche un anno senza condizionale. All’epoca, in considerazione dei suoi 70 anni, gli era stato concesso il beneficio del braccialetto elettronico, misura che però ora sarà sostituita dal carcere effettivo.