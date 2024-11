Save the Children, 300mila bambini fuggiti da Libano verso Siria

agenzia

'Nelle ultime sette settimane'

ROMA, 13 NOV – Circa 300.000 bambini sono fuggiti dal Libano verso la Siria nelle ultime sette settimane a causa dell’aggravarsi del conflitto con Israele: lo rende noto la ong Save the Children in un comunicato. Molti bambini viaggiano da soli, separati dai genitori o dalle famiglie, sono a rischio di abusi, malattie e soffrono per la carenza di cibo, com l’inverno che incombe, sottolinea la nota. Si stima che il 70% degli sfollati dal Libano alla Siria sia siriano, mentre il resto è libanese o di altre nazionalità. Le Nazioni Unite stimano che circa il 60% sia costituito da bambini e adolescenti, molti dei quali hanno un “disperato bisogno di cure mediche, riparo, cibo e acqua”. Almeno 1,2 milioni di persone in Libano – un quinto della popolazione totale – sono sfollate da quando la violenza si è intensificata, compresi molti dei rifugiati siriani (in totale 1,5 milioni circa) che hanno trovato rifugio in Libano dall’inizio del conflitto nel loro Paese, 13 anni fa. Secondo Save the Children, più del 72% della popolazione in Siria, pari a circa 16,7 milioni di persone, ha bisogno di assistenza: il numero più alto dall’inizio della crisi nel 2011. Il 45% sono bambini.

