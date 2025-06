Scandalo sessuale in Galizia: assessore si dimette dopo le avances a presentatrice tv

spagna

Il tribunale gli ha notificato l'apertura di una inchiesta

L’assessore con delega al Mare della Giunta della Galizia, nel nordovest della Spagna, Alfonso Villares, si è dimesso dopo la notifica ricevuta dal Tribunale Superiore della regione di un’inchiesta avviata sul suo conto per un presunto reato di aggressione sessuale. Secondo quanti riferito oggi dai media iberici, fra i quali La Sexta tv, la denuncia è stata presentata dalla nota presentatrice tv e modella spagnola, Paloma Lago, di 57 anni, nel gennaio scorso al tribunale di Ferrol, in Galizia, per fatti che sarebbero accaduti nel dicembre del 2024.A dare notizia delle dimissioni è stato lo stesso Villares, in un incontro stampa convocato d’urgenza ieri pomeriggio nella sede della Giunta galiziana.L’esponente dell’esecutivo regionale, governato a maggioranza assoluta dal Partito Popolare, ha sostenuto la sua «assoluta innocenza», sostenendo che si tratta di «circostanze strettamente private, che non voglio possano nuocere alla giunta e alle istituzioni regionali». L’assessore ha spiegato che la scelta di dimettersi e di rinunciare all’immunità parlamentare, è per poter «concentrarsi» nella sua difesa in sede giudiziaria. «Non voglio che questa situazione possa nuocere alla giunta e alle istituzioni regionali», ha dichiarato Villares, senza ammettere domande dei cronisti e confermando di aver comunicato la sua decisione al governatore galiziano, Alfonso Rueda.

