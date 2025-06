Scarcerato dopo 5 anni l’oppositore bielorusso Tikhanovsky

agenzia

Marito dell'attuale leader di opposizione Svetlana Tikhanovskaya

VARSAVIA, 21 GIU – Il leader dell’opposizione bielorusso Serghei Tikhanovsky è stato scarcerato. Lo riferisce l’ong Viasna. E’ stato graziato e rilasciato insieme ad altri 13 prigionieri politici. Tikhanovsky, 46 anni, era in carcere da oltre cinque anni. Aveva programmato di candidarsi contro il leader bielorusso Alexander Lukashenko alle elezioni presidenziali dell’agosto 2020, ma fu arrestato alcune settimane prima del voto. Sua moglie Svetlana Tikhanovskaya, alle prime armi in politica al momento dell’arresto del marito, prese il suo posto alle urne, prima di fuggire all’estero. La contestata vittoria di Lukashenko diede vita alle più grandi manifestazioni di protesta nella storia del Paese e furono duramente represse. Tikhanovsky fu condannato nel 2021 a 18 anni di carcere per “organizzazione di rivolte” e “incitamento all’odio” e poi a 18 mesi di reclusione per “insubordinazione”.

