Scattata l’allerta per un possibile spegnimento di X in Brasile

Se Musk ripristinerà i profili bloccati per legge

SAN PAOLO, 07 APR – Gli operatori di telecomunicazioni in Brasile sono già stati allertati su un possibile spegnimento di X in tutto il Paese, nel caso in cui Elon Musk decidesse di ripristinare i profili fatti chiudere per legge, come ha minacciato nei suoi post, nelle ultime ore. Lo riferiscono all’ANSA fonti vicine al dossier.

