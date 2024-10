agenzia

Presidente Usa, 'confronto su come continuare sostegno Ucraina'

BERLINO, 18 OTT – “Grazie alla tua guida Putin ha fallito”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in uno statement in cancelleria con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Quest’ultimo ha da parte sua sottolineato: “Parleremo di come continuare a sostenere l’Ucraina”.

