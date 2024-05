Scholz, ‘aprire alle destre estreme è un errore per l’Ue’

agenzia

'Mi angustia la mancanza di chiarezza di alcune dichiarazioni'

BERLINO, 24 MAG – “Per me è chiaro che quando si costituirà la prossima Commissione europea questa non possa reggersi sul sostegno di una maggioranza parlamentare appoggiata da forze estremiste di destra e dunque questa maggioranza non va costruita”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. “Sono molto angustiato dalla mancanza di chiarezza di alcune dichiarazioni politiche su questo. Io sono molto chiaro invece: la Commissione deve essere appoggiata dai partiti tradizionali, che ho citato. Tutto il resto sarebbe un errore per il futuro dell’Europa”. Scholz aveva invitato a votare per socialdemocratici, popolari, liberali e verdi.

