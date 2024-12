Scholz, chiedo la fiducia per aprire la strada al voto

agenzia

L'intervento del cancelliere al Bundestag

BERLINO, 16 DIC – “È la sesta volta che un cancelliere chiede la fiducia in parlamento”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prendendo la parola al Bundestag. Il leader socialdemocratico ha ricordato che in tre casi Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schoerder lo hanno fatto per andare alla elezioni anticipate, “e questo è anche il mio obiettivo”, ha spiegato.

