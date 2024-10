Scholz, ‘impossibile dimenticare il 7 ottobre’

agenzia

'Hamas ha innescato una catastrofe anche per i palestinesi'

BRUXELLES, 06 OTT – “Ci sono esperienze che non riesci a toglierti dalla testa. E’ così che mi sento dal mio viaggio in Israele nell’ottobre dello scorso anno. I terroristi di Hamas hanno brutalmente ucciso oltre mille israeliani: donne, uomini e bambini, nelle loro case e per strada, a un festival di musica. Centinaia di altri sono stati rapiti e portati nei tunnel di Gaza. Ho incontrato i famigliari degli ostaggi che non sanno se rivedranno mai più le loro figlie, madri, sorelle, padri, figli o fratelli. Questa sensazione non mi lascerà mai”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un videomessaggio pubblicato per l’anniversario del 7 ottobre. “Con il suo abominevole attacco contro Israele, Hamas ha allo stesso tempo innescato una catastrofe per il popolo palestinese: tanta distruzione, tanta sofferenza, tanti morti e feriti”, ha aggiunto.

