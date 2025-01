Scholz, inviolabilità frontiere vale per tutti

agenzia

Principio fondamentale, importante partner europei siano insieme

BERLINO, 08 GEN – “L’inviolabilità delle frontiere è un principio fondamentale e vale per tutti”. Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz, in uno statement tenuto all’improvviso in cancelleria a Berlino, riferendo di aver parlato con “una serie di capi di Stato e di governo” dopo le esternazioni di Donald Trump. E questo principio, ha spiegato, vale a prescindere da fatto che si tratti di paesi piccoli o grandi. “Le frontiere non possono essere spostate con la violenza”, ha aggiunto. Scholz ha concluso che è importante che i partner europei siano “insieme” e agiscano uniti su questo. “Nei miei colloqui con i nostri partner è emersa con chiarezza una certa incomprensione per le attuali esternazioni arrivate dagli Usa” ha detto Scholz.

