Scholz, ‘siamo noi a decidere chi entra in Germania’

agenzia

'Più controllo sull'immigrazione irregolare e rimpatri'

BRUXELLES, 11 SET – “Siamo un Paese che dà protezione” e “l’apertura al mondo è necessaria”, ma questo “non significa che chiunque voglia possa entrare. Dobbiamo essere in grado di scegliere chi viene in Germania”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Bundestag, nel corso di un duro dibattito sulla politica d’asilo, evidenziando la necessità di maggiore controllo sull’immigrazione e anche di “rimpatriare coloro che non possono restare”. “Non c’è Paese al mondo con una popolazione attiva in calo che abbia una crescita economica. Questa è la verità che dobbiamo affrontare”, ha sottolineato.

