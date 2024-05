Schoof, ‘sarò il premier di tutti, voglio unire l’Olanda’

agenzia

'Convinto della mia decisione, conosco un po' Wilders'

BRUXELLES, 28 MAG – “Lo dico esplicitamente: sono qui per tutti gli olandesi”. Lo ha detto il premier olandese designato, Dick Schoof, in conferenza stampa, sottolineando di voler “unire i Paesi Bassi”. “Non ho preso questa decisione alla leggera e sono qui con piena convinzione”, ha spiegato Schoof, aggiungendo di non temere di essere assoggettato al potere del leader della coalizione di governo, l’ultranazionalista Geert Wilders. “Lo conosco un po’”, ha affermato. Il programma di coalizione “è eccellente per tutti gli olandesi”, ha aggiunto, ribadendo di non essere il premier del Pvv di Wilders ma di tutti e quattro i partiti di governo.

