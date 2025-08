Schwarzenegger in campo contro la guerra dei collegi elettorali

agenzia

Si oppone al 'gerrymandering' in California ma anche in Texas

WASHINGTON, 05 AGO – Arnold Schwarzenegger scende in campo contro la guerra del ‘gerrymandering’ tra Stati Usa, ossia la modifica dei collegi elettorali a vantaggio del partito al potere. L’ultimo governatore repubblicano della California fu l’artefice degli emendamenti costituzionali che più di un decennio fa tolsero ai politici l’autorità di disegnare i distretti legislativi, affidandola a una commissione indipendente. Ora è pronto a fare campagna contro il piano del governatore Gavin Newsom di bypassare la commissione per modificare i collegi a vantaggio dei dem, in risposta a quanto stanno facendo i repubblicani in Texas. “Schwarzenegger definisce il gerrymandering un male, e lo pensa davvero. Pensa che sia davvero malvagio che i politici tolgano il potere al popolo”, ha dichiarato il suo portavoce Daniel Ketchell. “È contrario a ciò che sta facendo il Texas, e si oppone all’idea che la California faccia la stessa cosa”, ha aggiunto.

